2021/09/01 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمة الاتحادي: اطلاق 85% من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة المركز الخبري الوطني.

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