تولر: مستمرون بدعم العراق ومساعدته حتى يصبح دولة قوية وناجحة

2021/09/01 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر دعم بلاده للعراق وحكومته، وذلك خلال حوار خاص لبرنامج رأس السطر أجراه معه الزميل الإعلامي أحمد الأدهمي والذي سيبث اليوم عند الساعة السابعة مساء.

وقال تولر إن واشنطن مستمرة بدعم بغداد وتقديم كافة أنواع الدعم حتى يصبح العراق دولة قوية وناجحة، مضيفا أن لدى الولايات المتحدة استراتيجية طويلة الأمد مع العراق.

وفيما يخص الانتخابات المبكرة، شدد تولر على أهمية العملية الانتخابية، حاثا العراقيين على المشاركة الفاعلة لمنع ذهاب الأصوات لأحزاب بأجندات خاصة على حد قوله.

وحذر تولر من سيطرة مجاميع على السلطة في العراق قال إنها تُعين نفسها كمقاومة.

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