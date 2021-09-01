التربية تحدد موعدا للعام الدراسي الجديد

2021/09/01 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال هنالك بعض المتعلقات كأنهاء العام الحالي وإمتحانات السادس الاعدادي والدور الثاني فضلاً عن إمكانية إجراء دور ثالث.

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