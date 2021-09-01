2021/09/01 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، منتصف الشهر الجاري موعداً نعائياً لإطلاق استمارة التعيين لذي المهن الطبية والصحية.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمة الإتحادي يحدد موعداً نهائياً لإطلاق استمارة التعيين لذوي المهن الصحية المركز الخبري الوطني.

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