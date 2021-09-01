فشافيش* - جعفر المظفر

2021/09/01 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر وسأقول أن الحديث عن ثقافة الأسيجة يبقى مهما بقدر إرتباطه بطبيعة المتغير في الخطاب المجتمعي والسلطوي للدولة العراقية على مختلف أنظمتها, وفي عهد صدام فقد قُدر للأسيجة أن ترتفع تديجيا للتخفيف من غارات اللصوص الذين غالبا ما كانوا يعجزون عن الوصول السهل إلى خزائن الدولة فيستسهلون الوصول إلى خزائن الناس.وفي هذا الإتجاه أعاود حكايتي وسأخبركم إنني لم أقتنع في البداية بقصة إقتناء كلب حراسة الذي نصح به ......





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