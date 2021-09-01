الخروج الامريكى من افغانستان، الوجه الاوضح لتغيير -العقيدة العسكرية- للجيش الامريكى!. - سعيد علام

2021/09/01 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام مازال الكثير من النخبة فى مصر وخارجها، بل وفى امريكا ذاتها، لم يدركوا بعد حقيقة انه قد تم تغيير "العقيدة العسكرية" للجيش الامريكى، التى قد اصبحت حقيقة واقعة، بدءاً من الحرب على العراق، ومؤخراً الحرب على افغانستان؟!لا هدف للانسحاب الأمريكى من افغانستان، وتركها بدون مؤسسات دولة، وترك أسلحة بعشرات المليارات، سوى إعطاء مدد لبزنس "الحرب على الارهاب" و"اعادة الاعمار"، ونقل الاضطرابات وعدم الاستق ......





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