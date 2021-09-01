المصرف العقاري العراقي يحدد معاملات قرض الإسكان وإجراءات القضاء على المعقبين

2021/09/01 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن المصرف العقاري، اليوم الأربعاء، أن المبلغ المخصص لقروض الإسكان سيشمل 50 ألف معاملة، فيما أشار إلى أن القروض مشمولة بقانون التأمين على الحياة، كاشفا عن إجراءات ساعدت من القضاء على المعقبين.وقال مدير المصرف العقاري عبد المحسن علوان …

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