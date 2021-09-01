الشيخ حمودي: عدونا يحاول إلهاء الامة بالطائفية وشعبنا ينتظر التصحيح

2021/09/01 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ان العدو حاول الهاء الامة بالمشاريع الطائفية وتمزيق المنطقة، وبعد فشله يحاول مجددا ضرب هويتنا واثارة الفتن وجر العراقي الى قتال أخيه.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان الاخير “استقبل يوم امس الثلاثاء وفد المجمع العراقي للوحدة الاسلامية برئاسة السيد […]

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