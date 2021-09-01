لبنان: سيتم استبدال النفط العراقي بمشتقات أخرى من السوق الدولية تستخدم في توليد الطاقة

2021/09/01 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أن العراق سيزود بلاده على مدار عام، بمليون طن من النفط الأسود، موضحا أن النفط المستورد سيتم استبداله بمشتقات أخرى من الأسواق الدولية تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال غجر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وسط بيروت، الأربعاء، إن "مناقصة استيراد النفط من العراق، رست على شركة إينوك الإماراتية".

وستبدأ الشركة الامارتية تزويد لبنان بمقدار 63 ألف طن من المشتقات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية، مقابل النفط العراقي الأسود، اعتبارا من 5 سبتمبر/أيلول الجاري، و"ستكون هناك مناقصة كل 10 أيام لاختيار الشركات المزودة"، وفق الوزير.

ولجأ لبنان الى استبدال النفط الأسود العراقي بنوع آخر من الوقود، لأنه غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصا حادا في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء أكثر من 20 ساعة يوميا.

ومنذ قرابة عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.​

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