2021/09/01 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

نجحت أجهزتها الأمنية، وبإشراف مباشر

من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية

استباقية أحبطت محاولة لتزوير

الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي

مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تعلن احباط محاولة لتزوير الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تعلن احباط محاولة لتزوير الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).