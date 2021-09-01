الوجبة الثانية.. التجارة تعلن وصول مادتين لصالح

2021/09/01 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء،

عن وصول مادتي العدس الاحمر زنة 50 كغم ذو

المنشا الكندي والحمص المجروش زنة 50 كغم

ذو المنشا الروسي الى المنافذ الشمالية

لصالح السلة الغذائية الوجبة الثانية.

وقال م

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