متسابقة ببرنامج The Bachelor تعلن إصابتها بمرض لايم.. ما هو؟

2021/09/01 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت كيلي فلاناغان، المتسابقة في برنامج The Bachelor، مقطع فيديو مؤثر تعلن فيه تشخيص إصابتها بمرض لايم.

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