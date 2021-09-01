مدرب المنتخب العراقي يوجه رسالة قوية للمنتخب الكوري

2021/09/01 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب المنتخب الوطني العراقي،

الهولندي "ديك ادفوكات"، رسالة شديدة

اللهجة للمنتخب الكوري قبيل مباراة

منتخبنا الوطني مع كوريا ضمن تصفيات كاس

العالم 2022.

وقال ادفوكات في المؤتمر الصحفي إنه

"لشرف كبي

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