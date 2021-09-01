الموقف الوبائي: انخفاض في معدل الوفيات اليومي

2021/09/01 | 16:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تماثل 6595 حالة جديدة للشفاء من كورونا.

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