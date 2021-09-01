الدهلكي يدعو التربية لانصاف طلبة الثالث متوسط الراسبين

2021/09/01 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، على اهمية منح الطلبة الراسبين في الثالث متوسط فرصة اخرى من خلال الدخول الشامل الى امتحان الدور الثاني، على اعتبار ان الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلبة تحتاج من الجميع الوقوف معهم وتوفير اعلى درجات الدعم لهم.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “العمل التربوي أساسه بناء الأجيال للمستقبل، بالتالي فاننا مطالبين جميعا في دعم الطلبة للوصول الى الهدف المنشود”، مبينا انه “وبعد اعلان نتائج طلبة الثالث متوسط فقد وصلت إلينا العديد من المناشدات من عوائل الطلبة تدعو الى انصاف أبنائهم في هذه الظروف الصعبة ومنحهم فرصة المشاركة في امتحان الدور الثاني”.

وأضاف الدهلكي، “لدينا القناعة الكاملة باحتواء وزارة التربية لجميع الطلبة، وحرصها الشديد على عدم اضاعة العام الدراسي على الكثير منهم، وتوفير كل المبادرات الممكنة لتحقيق النجاح لهم وعدم ضياع العام الدراسي عليهم”، مشددا على “اهمية مناقشة جميع الخيارات الممكنة من قبل الوزارة وبالتنسيق مع لجنة التربية البرلمانية للخروج بصيغة تدعم الطلبة سواء من خلال أداء امتحان الدور الشامل لجميع الطلبة او ايجاد الية اخرى لضمان مشاركة العدد الأكبر من الطلبة الراسبين”.

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