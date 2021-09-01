2021/09/01 | 16:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل: الإفراج عن (70) حدثا خلال أب الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/01 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: الإفراج عن (70) حدثا خلال أب الماضي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل: الإفراج عن (70) حدثا خلال أب الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).