2021/09/01 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنحو 30 مليار دينار..صرف وجبة جديدة من تعوضيات متضرري نينوى (وثيقة)

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