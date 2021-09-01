بالوثيقة.. 250 ألف غرامة على

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، على وثيقة حكومية صادرة عن دائرة ماء بعقوبة تعطي الضوء الاخضر بفرض غرامة مالية عن كل من يهدر الماء من خلال الرش غير المبرر للشوارع في ظل شح واضحة لمياه الشرب.

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