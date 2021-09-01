مجلس الخدمة يحدد الموعد النهائي لإطلاق إستمارة التعيين

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لإطلاق إستمارة التعيين، مشيرا الى ان ٨٥% من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة.وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتمعت مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي واعضاء المجلس لمناقشة ملف تعيين المشمولين باحكام …

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