مكتب رئيس الوزراء يوضح تفاصيل إحباط محاولة لتزوير الانتخابات

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تفاصيل إحباط محاولة لتزوير الانتخابات، مشيرة الى التوصل لشبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، وإلقاء القبض على عدد منهم.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نجحت أجهزتها الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية …

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