العراق يسجل 7309 إصابات جديدة بكورونا

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 7309 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 6595 شخصا للشفاء و48 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد.وأشار الى تلقي 128857 شخصا للقاح المضاد للفيروس خلال 24 ساعة.

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