بالوثائـق .. مقترح قانون صندوق العراق السيادي

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، مقترح قانون صندوق العراق السيادي ، الذي قدمته لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن ، يوم امس ، عن تفعيل صندوق الاجيال القادمة، لتأمين مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية./انتهى5

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