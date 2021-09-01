مقتل امرأة بتجدد نزاع عشائري في ذي قار

2021/09/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتلت امرأة نتيجة تجدد نزاع عشائري مسلح في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية ، مركز محافظة ذي قار .وقال مصدر في شرطة ذي قار ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان نزاعاً اندلع بين عشيرتين في سوق الشيوخ اثر خلافات سابقة ، رغم اعلان الهدنة بين طرفي النزاع ".واضاف :" ان النزاع استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة ، واسفر عن مقتل امراة متأثرة باصابتها بطلق ناري " ./ انتهى

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