قصص وحواديت من العالم القديم (11) - محمد زكريا توفيق

2021/09/01 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق فيليب ملك مقدونيا، عرافة دلفي: كانت مملكة مقدونيا تقع شمالا في مكان غير بعيد عن أثينا والدول الاغريقية الأخرى.



كانت إديسا عاصمتها، إلى أن جعل فيليب وابنه الاسكندر، بيلا، التي ولدا فيها، هي العاصمة.عاش فيليب تسع سنوات في طيبة، تحت رعاية بيلوبيداس، حيث كان على اتصال دائم ب إيبامينونداس، لكي يتتلمذ ويكتسب الحكمة والمعرفة على يدي هذا الرجل العظيم.



كان الابن الثالث، وبعد وفاة شق ......





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