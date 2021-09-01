منطق الانموذج التافه والانتهازي من المثقفين - جلال الصباغ

2021/09/01 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ خلال ملتقى الرافدين الذي أقيم في بغداد تمت إستضافة مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية وزعماء الكتل والطوائف وقادة المليشيات والبرلمانيين.



وقد تم تقديم هؤلاء، بواسطة مجموعة من المثقفين الذين مارسوا خلال سنوات عمليات الترويج والتجميل وإعادة الإنتاج لذات المنظومة السياسية والأمنية التي نهبت البلاد ووضعتها في طريق المجهول.



بعد صمت طويل نسبيا وسياسة اللاموقف التي اتخذها هؤلاء المثقفين، إبان ا ......





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