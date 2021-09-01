2021/09/01 | 17:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حيدر عرب الموسوي، اليوم الاربعاء، مؤتمر بغداد لم يناقش التواجد العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقية، مبينا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها الشقيق الحقيقي للعراق.وقال الموسوي في برنامج كاتب وقضية، ان “مؤتمر بغداد لم يناقش التواجد العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقية”، مبينا ان “البيان الختامي لمؤتمر بغداد عبارة عن نص […]

ظهرت المقالة محلل سياسي: مؤتمر بغداد لم يناقش التواجد العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: مؤتمر بغداد لم يناقش التواجد العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي: مؤتمر بغداد لم يناقش التواجد العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).