2021/09/01 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الاربعاء، بتجدد نزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، اسفر عن مقتل امرأة بعد اصابتها بطلق ناري جراء النزاع .

واضاف المصدر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (1 ايلول 2021)، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين داخل قضاء سوق الشيوخ إثر خلافات سابقة رغم إعلان الهدنة بين طرفي النزاع ".

واضاف، ان "النزاع استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة واسفر عن مقتل امرأة متأثرة بإصابتها بطلق ناري"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: مقتل امرأة نتيجة نزاع عشائري استخدمت فيه اسلحة متوسطة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: مقتل امرأة نتيجة نزاع عشائري استخدمت فيه اسلحة متوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).