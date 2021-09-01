تحديد موعد نهائي لاطلاق استمارة التعيينات في العراق

2021/09/01 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاربعاء، اطلاق استمار التوظيف خلال منتصف الشهر الحالي، مع اعتماد نسبة 15% لحملة الشهادات العليا.

وقال المجلس في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (1ايلول 2021) إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتمعت مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي واعضاء المجلس لمناقشة ملف تعيين المشمولين بأحكام المادة 1/ خامسا من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل".

وأضافت، أن "الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على الاتي:

اولا: اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين باحكام المادة اعلاه في موعد اقصاه يوم (15 ايلول 2021).

ثانيا: اعتماد نسبة 15% من الدرجات الوظيفية المخصصة لتعيين حملة الشهادات العليا على أن توافق وزارة المالية على تخصيص الدرجات والتخصيصات المالية اللازمة لهم.

ثالثا: اطلاق 85% من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة.

رابعا: تتولى وزارة الصحة بالسرعة الممكنة للفئة المذكورة في الفقرة ثانيا تحديد التخصص العلمي المطلوب والموقع الجغرافي وفي ضوء حاجة الوزارة.

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