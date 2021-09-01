2021/09/01 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر موقع BBC تقريرا يسلط الضوء على مخاوف الطلاب والموظفين في المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى ANIM على خلفية إعلان حركة “طالبان” عقب سيطرتها على كابل أنها ستحظر الموسيقى في البلاد.وأكد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب… أيام عصيبة لطلاب وموظفي المعهد الأفغاني للموسيقى المركز الخبري الوطني.

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