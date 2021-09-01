الشويلي: الحكومة لم تتخذ موقفا مشرفا تجاه الاعتداءات التركية التي تطال العراق

2021/09/01 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، ماجد الشويلي، اليوم الاربعاء، على ان الحكومة لم تتخذ موقفا مشرفا تجاه الاعتداءات التركية التي تطال العراق، لافتا ان فرنسا لم تأتي الى المؤتمر اعتباطا وانما جاءت لممارسة وصاية على العراق.وقال الشويلي لبرنامج كاتب وقضية، ان “اميركا تعتقد ان ترك المنطقة ينذر باحتمال تصاعد الازمات لشركائها”، موضحا ان “مؤتمر بغداد […]

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