“انشغالات النواب” تبدد طموح الحكومة بـ”التجنيد” بغداد

2021/09/01 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، تمرير مشروع قانون التجنيد الإلزامي “خدمة العلم” خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما أكدت عدم وصوله إلى مجلس النواب حتى الآن.وقالت عضو اللجنة، الماس […]

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