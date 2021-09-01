الموقف الوبائي: مؤشر إصابات كورونا اليومي يعاود الارتفاع

2021/09/01 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل سبعة الاف وثلاثمائة وتسعة حالات إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن ثمانية واربعين حالة وفاة، فيما بلغ عدد الملقحين مئة وثمانية وعشرين الف وثمانمئة وسبعة وخمسين شخصاً، ليرتفع العدد الكلي الى اكثر من ثثلاثة ملايين ونصف المليون شخص.

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