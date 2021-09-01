ماذا لو أصبحت إيران دولة نووية؟

2021/09/01 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليس من المستبعد أن تحذو مصر حذو تركيا، أو حتى إنشاء مشروع نووي مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ورغم صعوبة ذلك في الظروف العادية ولكن ضعف الإدارة الأميركية قد يجعل كل شيء ممكن.

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