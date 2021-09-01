تركيا تفتتح المقر الجديد لوزارة الدفاع “النجمة والهلال” بحلول 2023

2021/09/01 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات تعتزم تركيا افتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان، المعروف باسم “الهلال والنجمة”، بحلول عام 2023.وبحسب وكالة “الاناضول”، فان المقر الدفاعي المشترك يتميّز بتصميمه الوظيفي العصري، وبضخامته ومواصفاته التكنولوجية، الأمر الذي جعله في مصاف المقرات الدفاعية العالمية.ووضع حجر أساس لمشروع “النجمة والهلال”، يوم 30 أغسطس/ آب المنصرم، بمشاركة الرئيس التركي …

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