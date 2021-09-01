2021/09/01 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، فيما بحث المجلس توفير النفط الأبيض للمواطنين وإستيراد الطحين وإستئناف العام الدراسي، فضلا عن عدد من القضايا.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه في مستهل الاجتماع، أشار …

ظهرت المقالة تفاصيل إجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل إجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل إجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).