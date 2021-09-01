لبنان: لولا وقود العراق لما كان لدينا كهرباء

2021/09/01 | 17:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لولا الفيول العراقي كنا لا نملك الكهرباء.

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