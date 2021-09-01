الكاظمي يشيد بـ’قوة الشراكة وترابط المصالح’ بين العراق وفرنسا

2021/09/01 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بدور باريس الداعم للعراق وذلك خلال استقباله السفير الفرنسي برونو أوبيرت، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى العراق.

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وأثنى الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقى "ناس"، نسخة منه (1 أيلول 2021)، على "دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وأشاد الكاظمي بـ"الدور الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخراً، وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا".

من جانبه عبّر السفير الفرنسي عن "عميق ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنّه مثال يُحتذى به من قبل دول المنطقة، على طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة".

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