الحزب الشيوعي وجبهة المعارضة للحكم العسكري الأول - تاج السر عثمان

2021/09/01 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 منذ تأسيسه دخل الحزب الشيوعي السوداني في تحالفات تكتيكية واسعة وتحالفات استراتيجية ثابتة : التحالفات التكتيكية لتحقيق أهداف مشتركة، والتي تنفض بعد تحقيق أهدافها، وقد ينشأ تحالف آخر يعبر عن أهداف جديدة مثل: الجبهة الوطنية ضد الاستعمار عام 1947 ، جبهة الكفاح ضد الجمعية التشريعية عام 1948م، الجبهة المتحدة من اجل استقلال السودان عام 1952م، وجبهة احزاب المعارضة ضد ديكتاتورية نظام عب ......





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