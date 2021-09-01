لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السودانى: المساءلة القانونية والنقد السياسي - محمود محمد ياسين

2021/09/01 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين المساءلةفي البدء أود التأكيد على ان ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 المباد هو عمل صغير وتوطئة لإجراء واسع النطاق لإحداث تغيير شامل في أجهزة الدولة لإعادة ترتيب أجهزتها واحداث الإحلال في قطاع الاعمال والاشغال الخاصة لتأمين استمرار الدولة بتوجهها القديم المتسم بعدم الاعتماد على الذات في التنمية والتبعية للدول الكبرى، ومن ثم سياسة استدامة الدين الخارجي والمنح والمعونات.



وفى غياب ......





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