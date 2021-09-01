البصرة تعلن صرف 349 مليار دينار للمقاولين

2021/09/01 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع - وسام الملا أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، صرف أموال المقاولين كدفعة أولى للمشاريع المنفذة، فيما أشار إلى نجاح الشركات المحلية في إنشاء المشاريع.وقال العيداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض المشاريع توقفت في المحافظة نتيجة جائحة كورونا وعدم اقرار موازنة 2020"، مبينا أن "المشاريع الجديدة أقرت ضمن موازنة 2019".وأضاف، أن "عجلة المشاريع بدأت تدار بالمحافظة بعد صرف 349 مليار دينار كدفعة أولى للمقاولين"، مشيرا إلى أن "الدفعة الثانية ستصرف للمشاريع المستمرة". وتابع أن "المشاريع الجديدة في موازنة 2021 لم تدرج الى الان من قبل وزارة التخطيط"، موضحا أن "المشاريع التي تنفذ حاليا في المحافظة من موازنة 2019".وبين أن "تجربة البصرة نجحت بشركاتها المحلية اكثر من الشركات الاجنبية"، لافتا الى أن "الشركات المحلية في البصرة تعتبر من انجح الشركات العاملة في العراق".

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