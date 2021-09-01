فرنسا تعبر عن ثقتها بدور الحكومة في إبراز النهج الجديد للعراق

2021/09/01 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، السفير

الفرنسي السيد برونو أوبيرت، بمناسبة

انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية

الفرنسية لدى العراق.

وأثنى السيد الكاظمي أثناء اللقاء ع

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