من قوة إعصار إيدا.. بقرة تعلق بين أغصان شجرة كبيرة

2021/09/01 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من منطقة سانت برنارد باريش في لويزيانا، يظهر عمالاً يحاولون تحرير بقرة كانت عالقة بين أغصان شجرة بسبب مياه الفيضانات التي سببها إعصار إيدا، وتم إنقاذ البقرة في نهاية المطاف.

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