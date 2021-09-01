فرنسا تعد النهج الجديد للعراق “مثالا يحتذى به”

2021/09/01 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد السفير الفرنسي برونو أوبيرت، اليوم الأربعاء، النهج الجديد للعراق بأنه مثال يُحتذى به من قبل دول المنطقة، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير “التقى اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي برونو أوبيرت، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى العراق، حيث أثنى الكاظمي على دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين”.

وأشاد الكاظمي، “بالدور الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخراً؛ وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا”.

من جانبه عبّر السفير الفرنسي، عن “عميق ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنّه مثال يُحتذى به من قبل دول المنطقة، على طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة”.

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