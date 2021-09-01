2021/09/01 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت منظمة الصحة العالمية، انها تقوم حاليا بمراقبة نوع جديد من متغيرات فيروس كورونا، وأطلق عليه اسم المتغير مو، وأشارت انه تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا، كما تم الإبلاغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتغير مو من فيروس كورونا ..



يصيب من تلقوا لقاح كورونا بسهولة المركز الخبري الوطني.

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