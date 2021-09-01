المنافذ الحدودية تعلن إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط

2021/09/01 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيأة النافذ الحدودية / منفذ مطار النجف الدولي، اليوم الاربعاء، عن إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط .وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف 190 كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ 2916 كغم”.واضافت انه “تم إتلاف الأدوية …

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