العراق والسعودية يبحثان تفعيل عمل المجلس التنسيقي بين البلدين

2021/09/01 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث سفير جمهورية العراق لدى الرياض عبدالستار هادي الجنابي، مع وكيل وزارة الخارجية السعودية عيد الثقفي، تفعيل آليات عمل المجلس التنسيقي بين البلدين.وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية، التقى وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية في الرياض، وبحث …

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