الكاظمي يؤكد ترابط المصالح بين العراق وفرنسا

2021/09/01 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور ينوز” نسخة منه، ان “الكاظمي استقبل السفير الفرنسي برونو أوبيرت، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى العراق، وأثنى على دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة …

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