2021/09/01 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، ماوصفه بـ :" تعمـد تعطيل دور البرلمان الرقابي لاجـل توفير غطاء لحماية المتورطين بارتكاب جرائم فساد مالي واداري " .وحمل الزرفي، في بيان صحفي ، رئاسة مجلس النواب مسؤولية فشل عقد الجلسات خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، مبينا :" ان القوى السياسية المهيمنة على البرلمان هي الاخرى تتحمل مسؤولية تعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي، ما يعني عدم الاهتمام بالجانب التشريعي على الرغم من حاجة البلاد الى قوانين جديدة تنسجم مع المتطلبات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي : تعمد تعطيل الدور الرقابي للبرلمـان لحماية المتورطـين بجرائم الفسـاد المالي والاداري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي : تعمد تعطيل الدور الرقابي للبرلمـان لحماية المتورطـين بجرائم الفسـاد المالي والاداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).