رئيس هيئة النزاهة لـ / نينا / : الحوكمة الالكترونيـة ستقضي على الرشوة والابتزاز في دوائر الدولـة

2021/09/01 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكـد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي ، ضرورة تفعيل الحوكمة الالكترونية ونظام الاتمتة في مؤسسات الدولة للقضاء على اي احتكاك مادي بين المواطن والموظف .وذكر الساعدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون الهيئة يمنع الولوج الى العمـل التنفيذي ، لذلك لا توجد اجراءات مباشرة من قبل الهيئة لردع عمليات الابتزاز والرشوة للموظفيـن في الدوائر الخدمية ذات الصلة بمعاملات المواطنين " ، مشيرا الى ان " الهيئة تستقبل كافة الاخبارات والبلاغات المتعلقة بالتجاوز على المال العام ثم تشرع بالتحري والتحقيق فيها ".واضاف :" ان الاستبانة تمثل جانبا مهما في عملنا الرقابي ، حيث لدينا فرق استطلاعية لاراء المواطنين وملاحظاتهم عن الدوائر الخدمية حصرا ، لبيان مدى قيام تلك المؤسسة الخدمية بعملها دون خروقات "، مبينا انه :" حال اكمال اجراءات احصاء الاستبانات نرسلها الى المؤسسة المعنية ، وتقوم الوزارات باجراء تعديلات على هيكلية تلك المؤسسة ،كما حدث مع وزارة المالية في هيئة الضرائب ".وتابع القول :" ان هيئة النزاهة نفذت عمليات ضبط كثيرة بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ، تتعلق بحالات الرشوة والابتزاز ".وحول تقرير هيئة النزاهة ، اعلن الساعدي ان " سيتم الاعلان عن التقرير نصف السنوي للهيئة خلال ايام ، ويتضمن مجموعة كبيرة من عمليات الضبط للمدانين بتضخم اموالهم " ./انتهى5

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