المالية تؤكد ضرورة استقرار الإنفاق لضمان تنفيذ أمثل للموازنة

2021/09/01 | 18:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ضرورة استقرار الإنفاق لضمان تنفيذ أمثل للموازنة، فيما أشارت إلى أهمية توجيه الموارد المالية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي، أن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ترأس الجلسة الحادية والعشرين، الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للمدى المتوسط (2022-2024)”، مبينا أنه […]

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